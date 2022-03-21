Стыковой матч сборной России за право выступить на ЧМ-2022 проведен в другой день не будет.

Спортивный арбитражный суд ответил отказом на обращение РФС о переносе игры с Польшей, запланированной на 24 марта, на иную дату, сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС.

Рассмотрение исков РФС к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», – говорится в сообщении.

Ранее CAS оставил в силе решение ФИФА об отстранении сборных России от международных соревнований. (sports.ru)