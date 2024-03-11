Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) не возражают против проведения товарищеского матча сборных Беларуси и России. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

11 марта президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил журналистам, что матч сборных Беларуси и России пройдет в июне в Минске.

«УЕФА не возражает против нашего матча со сборной России, — сказал Василевич. — Были рабочая встреча и разговор с представителями УЕФА, где были достигнуты определенные договоренности. Международные товарищеские матчи согласовываются только по форме ФИФА, у ФИФА к нам претензий нет, соответственно, у УЕФА тоже. Они не возражают, если бы были возражения, то, думаю, нам бы была направлена соответствующая нота».