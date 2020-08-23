C военной базы под Багдадом выводят силы международной коалиции

Тренировочный лагерь по подготовке бойцов силовых структур передан в воскресенье иракским властям командованием международной коалиции под эгидой США. Об этом сообщил телеканалу Al Hadath представитель генштаба ВС Ирака генерал Тахсин аль-Хафаджи. «Объект №8, расположенный на военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, покинули американские, австралийские и новозеландские военные инструктора, которые вели там подготовку иракских бойцов», — сказал он.

Всего на базе находилось примерно 2 тыс. иностранных военных, большинство из них передислоцированы в воскресенье из Эт-Таджи в Эрбиль, административный центр курдского автономного района на севере Ирака.

В субботу министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил, что силы международной коалиции во главе с США выводятся из Эт-Таджи в соответствии с достигнутым двусторонним соглашением, ранее они покинули свои базы в Мосуле, Киркуке и Анбаре. Багдад и Вашингтон создали специальную комиссию для обсуждения механизмов и сроков передислокации сил международной коалиции в Ираке.