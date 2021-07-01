C сегодняшнего дня в Азербайджане разрешается проведение праздничных мероприятий, в том числе свадеб.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Церемонии должны проводиться с учетом определенных условий. В церемониях разрешается участие от 50 до 150 человек. Лица старше 18 лет допускаются только при наличии подтверждающего вакцинацию документа (далее -паспорт COVID-19) либо сертификата об иммунитете после выздоровления от COVID-19. Для гостей, участвующих в торжественных церемониях, отменяется требование обязательного использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей.

Согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики №151 от 26 мая 2021 года, с 1 июля 2021 года не менее 80 процентов работников (включая временно привлеченных работников), работающих в местах, где применяется требование в связи с паспортом COVID-19, должны иметь COVID-паспорта (до 1 августа принимается сертификат о вакцинации с указанием наличия первой дозы). Использование обслуживающим персоналом (за исключением музыкантов) медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты на праздничных мероприятиях является обязательным.

Владельцы помещений или предприятий, где проводится праздничное мероприятие, должны разместить на соответствующем портале (icaze.e-gov.az ) информацию о функционирующих в пределах данного объекта банкетных залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников). Портал активирован с 26 июня 2021 года.

Владелец помещения или предприятия, где проводится праздничная церемония, обязан предоставить информацию на портале icaze.e-gov.az о функционирующих в пределах данного объекта банкетных залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников), а также о дате проведения, времени начала и окончания (не позднее 00:00), количестве гостей не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения праздничной церемонии.

В связи с соблюдением требований особого карантинного режима при организации и проведении праздничных мероприятий между организатором торжества и владельцем места проведения торжества должно быть подписано заявление об обоюдной ответственности по форме, предусмотренной в приложении к настоящему постановлению, и внесено владельцем места проведения торжества в портал icaze.e-gov.az.

Проведение праздничных мероприятий с нарушением требований пунктов указанного выше настоящего постановления запрещено.

На торжественных церемониях с участием до 50 человек обязательно использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей. Согласно постановлению, для участия в таких торжественных церемониях не потребуется предъявлять паспорт COVID-19.

Проведение праздничных церемоний с участием более 150 человек запрещено до принятия решения об очередном смягчении. Наряду с мониторингом объектов общественного питания, будут проводиться регулярные проверки на праздничных мероприятиях с участием от 50 до 150 человек.

Согласно Кодексу об административных проступках, за нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические лица штрафуются в размере от двухсот до четырехсот манатов, должностные лица от четырех тысяч до пяти тысяч манатов, в зависимости от обстоятельств дела, с учетом личности виновного, устанавливается административный арест на срок до одного месяца, юридические лица штрафуются на сумму от 5000 до 11 000 манатов.

Решение о приостановлении деятельности предприятия, в котором проводится торжественная церемония, может быть принято в случаях, установленных законодательством при повторном нарушении.