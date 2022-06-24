Бывший главный политический советник американского президента Джорджа Буша-младшего Карл Роув раскритиковал «зеленую» политику нынешнего главы США Джо Байдена.

«С момента вступления в должность Байден упорно трудился над тем, чтобы сделать добычу ископаемого топлива в Соединенных Штатах заметно более дорогостоящим процессом и увеличить привлекательность альтернативной экологически чистой энергии. Ему это удалось», — написал он в статье для The Wall Street Journal.

В результате это привело к рекордно высоким ценам на топливо, подчеркнул Роув.

Он напомнил, что в первый день пребывания на посту президента Байден отменил строительство трубопровода из Канады Keystone XL и заморозил программу, предусматривающую передачу в аренду федеральных земель на Аляске для добычи ресурсов. Позже глава государства запретил заключение договоров аренды земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях и водах.

По словам бывшего политического советника, команда Байдена методично работала над ограничением и сокращением объемов добычи нефти и газа внутри страны. Это привело к тому, что ежедневная добыча нефти сократилась с 12,29 миллиона баррелей в 2019 году до примерно 11,85 миллиона баррелей в 2022 году.