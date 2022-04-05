В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Аждара Джабиева (Ол).

Как передает АПА, на заседании был зачитан приговор, согласно которому Аждар Ол был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и получении взятки в крупном размере и приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что Аждар Джабиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Сабаильским районным судом по представлению следственного органа в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим также, что Аждар Джабиев (Ол) был руководителем аппарата министерства, а также занимался писательской деятельностью.

Аждар Ол в период работал руководителем аппарата министерства в период, когда ведомством руководил Салим Муслимов.