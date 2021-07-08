Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума начал отбывать 15-месячный срок лишения свободы, к которому он был приговорен за неуважение к органам юстиции. 79-летний экс-президент помещен в исправительную колонию в его родной провинции Квазулу-Наталь, подтвердила тюремная администрация в четверг, 8 июля. Незадолго до истечения крайнего срока фонд Зумы сообщил, что бывший президент согласен выполнить требования органов юстиции и сесть в тюрьму.

Джейкоб Зума в конце июня был приговорен Конституционным судом ЮАР к 15 месяцам лишения свободы, поскольку, несмотря на судебные повестки, он многократно отказывался явиться на допрос в Антикоррупционную комиссию, расследовавшую предполагаемые нарушения, совершенные им в период правления с 2009 по 2018 год.

Согласно приговору, Зума должен был приступить к отбыванию срока еще в воскресенье, 4 июля, однако он отказался сделать это, заявив, что не считает необходимым «сегодня садиться в тюрьму». При отказе явиться в колонию до полуночи со среды на четверг Зуме угрожал бы принудительный привод. (DW)