Бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью изданию Kyiv Independent отметил, что Ангела Меркель была права, с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. «Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», – сказал политик, передает РИА «Новости».

По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка.

В среду экс-канцлер Германии Ангела Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.

В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее.