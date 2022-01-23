Член парламента Великобритании от Консервативной партии Нусрат Гани заявила, что была уволена с поста министра из-за недовольства своих коллег в связи с ее вероисповеданием.

О своем увольнении с поста государственного министра авиации и морского транспорта в феврале 2020 года Гани рассказала газете The Sunday Times, передает Анадолу.

По ее словам, один из лидеров парламентской фракции в ходе заседания правительства заявил о необходимости вынести на повестку дня вопрос о принадлежности Гани к исламу.

«Мне было заявлено, что позиция министра-мусульманки оскорбляет моих коллег и что я нелояльна, поскольку не защищаю должным образом партию от обвинений в исламофобии», — сказала Гани.

По словам политика, она почувствовала себя униженной и бессильной перед лицом таких заявлений.

Гани рассказала, что в ее адрес поступили предупреждения, что, в случае дальнейшего продолжения инициатив, связанных с этим вопросом, она «подвергнется игнорированию со стороны коллег», а «ее карьера и репутация будут разрушены», в связи с чем ей пришлось смириться с подобной ситуацией.

Политик отметила, что с тех пор она задается вопросом, хочет ли она продолжать деятельность в качестве члена парламента. «Не буду утверждать, что это не поколебало моей веры в партию», — добавила Гани.

Примечательно, что заявления Гани прозвучали после обвинений в адрес премьер-министра Бориса Джонсона в попытках «запугать и шантажировать» депутатов, которые хотят его сместить.