В партии «Гражданский договор» экс-главе МЧС Армении Армену Памбухчяну прочат пост первого заместителя мэра Еревана.

Как передает #, об этом сообщает газета «Грапарак».

Издание отмечает, что если на выборах победит «Гражданский договор», то Памбухчяна назначат на эту должность. Он будет следить за нынешним вице-мэром Тиграном Авиняном и, в случае чего, заменит его.

Памбухчян считается одним из верных премьер-министру Армении Николу Пашиняну людей, и именно по предложению главы правительства он был назначен руководителем предвыборного штаба партии «Гражданский договор» на предстоящих выборах Совета старейшин Еревана, говорится в публикации.

Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября. Одержавшая на них победу партия сформирует городской орган управления и выберет мэра Еревана. Авинян является кандидатом в градоначальники от правящей партии.