Бюджетников свозят на митинг в поддержку Лукашенко автобусами со всей страны

Колонны автобусов из городов Белоруссии заметили на трассах, ведущих в столицу республики, Минск.

Как сообщает Telegram-канал издания «Подъем», сторонников Александра Лукашенко везут на митинг в поддержку властей республики. По данным ЦИК, он победил на президентских выборах, но многие граждане оспаривают эти результаты.

На попавших в сеть роликах несколько автобусов проезжают по трассам. На одном из видео автобусы стоят в городе. Также есть запись, как по трассе едет большая колонна из однотипных автобусов. Жители страны сообщали, что вечером 15 августа бюджетников массово обзванивали и под угрозой увольнения заставляли принять участие в провластном митинге.