Была ли «накрутка»? Граждане сомневаются в показателях электрических счетчиков

Сомнительно высокие счета за потребленную электроэнергию вновь волнуют социальные сети. Пользователи массово вопрошают, почему в июле счета оказались выше обычного и сомневаются в показателях счетчиков.

Казалось бы, рост потребления электроэнергии в середине лета в нашей солнечной стране не должен удивлять. Ведь именно в июле из-за жары население больше обычного использует кондиционеры, вентиляторы и прочую технику охлаждения помещений. Но граждане сообщают, что счета за свет приходили в прошлом месяце даже в квартиры, на время покинутые жильцами. Потребители настаивают на подозрительно высоких показателях собственных счетчиков.

Кстати, вопросы к неоправданно возросшим счетам за электричество поднимаются не впервые. В позапрошлом году массовое недовольство граждан вынудило энергораспределительную компанию выступить в прессе с опровержением в искусственной «накрутке» счетов и вмешательстве в показатели счетчиков. Прошлый год в целом прошел без эксцессов, а в текущем неприятность повторяется – пользователи социальных сетей массово указывают на сомнительно большие счета.

Выступивший в прессе замдиректора департамента по продажам электроэнергии ОАО «Азеришыг» Вугар Набибейли предостерег потребителей верить распространяемой в социальных сетях информации, но впредь адресовать свои проблемы непосредственно «Азеришыг». По его словам, подобные жалобы имели место в 2018 году и связано это было с повышением объемов потребленного электричества в позапрошлом и текущем году. Если посмотреть на статистику, то в июне-июле 2018 года рост потребления составил более 400 млн. кВт/ч, в 2019 году эта цифра была меньше — 141 млн. кВт/ч. Но в июне-июле текущего года зарегистрирован 201 млн. кВт/ч роста, сообщил он.

Увеличение расхода энергии, используемой потребителями, цифры, зафиксированные на счетчиках – все это напрямую зависит от мощности, качества, а также технических параметров систем охлаждения и другого оборудования, установленного в их квартирах, заявил чиновник. Что до счетчиков, они, по его словам, производятся в соответствии с международными стандартами, где отмечается, что слот для подключения счетчика, его дисплей, измерительный механизм, блок калькуляции устойчивы к внешнему вмешательству, а значит, вмешаться в работу счетчика невозможно.

Подобные заявления организация уже делала, сказал «Зеркало» эксперт в телекоммуникационной области Осман Гюндуз, отметив, что вопрос поднимался в позапрошлом году, но все еще остается открытым. Специалист изучал эту проблему летом позапрошлого года. В том году после памятного блэкаута обилие счетов с завышенными суммами вызвало сомнение в точности показаний, получаемых абонентами.

Говоря о причинах, допускалась возможность дефектной работы этих устройств, а также вмешательство в работу системы «Азеришыг». Человеческий фактор, а именно, мануальные манипуляции исключались, поскольку проблема носила массовый характер. В то же время допускалась возможность технических проблем в билинговой и передающей системе «Азеришыг». Поскольку волна недовольства граждан счетами за электричество последовала после блэкаута, звучали предположения, что для покрытия убытка официальные деятели распорядились увеличить сбор абонентских денег мануальным способом, сформировав среднюю сумму, которую необходимо взыскать с граждан подобным способом. Однако этот вариант выглядит весьма рискованным и маловероятным, говорит эксперт.

«Текущим летом ситуация повторяется. Абоненты повторно жалуются, что сумма, указанная в уведомлениях за июль, в несколько раз превышает реальное потребление», — сказал Гюндюз. Эксперт отметил, что «Азеришыг» покупает счетчики, компания разработала собственные информационные системы, а также биллинговую систему, и связь между счетчиками и центром управления является частным продуктом этой организации. В то же время остаются вопросы к степени устойчивости и безопасности систем от внутреннего и внешнего вмешательства. До сих пор не проводился аудит информационных систем соответствующими государственными и международными организациями, поскольку, согласно действующему законодательству, аудиты информационной безопасности являются добровольными. Видимо по этой причине агентство не обращалось за проверкой, резюмировал он.

Немало заявлений о высоких, необоснованных на взгляд потребителей счетах, поступает в НОО «Союз свободных потребителей». Руководитель этой организации Эюб Гусейнов сказал «Зеркало», что монопольное положение государственных компаний лишает население возможности выбора, а принимать меры в сферах обслуживания, которые единолично диктуют потребителям свои правила, очень сложно.