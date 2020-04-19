Бундесвер готов направить десятки тысяч солдат на борьбу с коронавирусом

Бундесвер готов направить свыше 32 тысяч солдат на борьбу с кризисом, вызванным распространение коронавируса SARS-CoV-2. Среди них — более 17 тысяч человек из санитарной службы вооруженных сил Германии, следует из проекта для руководства министерства обороны, сообщает информагентство dpa в субботу, 18 апреля.

Ослабление ограничений, введенных в ФРГ с целью борьбы с коронавирусом, в течение 10-14 дней может привести к повышенной нагрузке на гражданские больницы и медицинские учреждения, говорится в документе. В 5 госпиталях бундесвера подготовлено 820 коек для пациентов с заболеванием COVID-19, вызываемым новым вирусом, а также 159 мест для больных, требующих мер интенсивной терапии.

Между тем, эксперт Свободной демократической партии (СвДП) Германии по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) призвала «не упускать из виду других пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи». По ее сведениям, в последнее время уменьшилось число больных, проходящих лечение, даже при подозрении на инсульт или инфаркт.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в Китае в конце 2019 года. Вирус проник в Германию в конце января. На 18 апреля в стране зарегистрировано 137 439 заражений и 4110 смертей больных COVID-19, следует из данных Института имени Роберта Коха. Более 85 400 человек выздоровели.

В рядах солдат бундесвера выявлено 314 случаев заражения, около 200 военнослужащих уже вылечились (dw.com).