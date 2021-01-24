Будут предприняты шаги для отправки тела убитого пиратами Фармана Исмаилова в Азербайджан

Угнанное морскими пиратами 23 января у берегов Нигерии судно «Моцарт», принадлежащее турецкой компании, находится у берегов Габона.

Как сообщает АПА, об этом заявил турецкому телеканалу NTV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил, что тело азербайджанского инженера Фармана Исмаилова находится на корабле: «После того, как судно достигнет порта будут предприняты шаги для отправки тела Фармана Исмаилова в Азербайджан».

Глава МИД Турции отметил, что тело азербайджанского инженера Фармана Исмаилова находится на корабле: «После того, как судно достигнет порта будут предприняты шаги для отправки тела Фармана Исмаилова в Азербайджан».

М.Чавушоглу сказал, что будут приняты все необходимые меры для освобождения взятых в заложники морскими пиратами 15 человек: «С морскими пиратами, взявшими в заложники наших граждан, связь еще не налажена, они не сообщили свои требования».

Напомним, что 23 января на судно «Моцарт», принадлежащее турецкой компании, напали морские пираты у берегов Нигерии.

15 из находившихся на судне 19 человек были взяты в заложники, а один убит. Убит азербайджанский инженер Фарман Исмаилов.