Будут предприняты шаги для отправки тела убитого пиратами Фармана Исмаилова в Азербайджан

Угнанное морскими пиратами 23 января у берегов Нигерии судно «Моцарт», принадлежащее турецкой компании, находится у берегов Габона.
Как сообщает АПА, об этом заявил турецкому телеканалу NTV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД Турции отметил, что тело азербайджанского инженера Фармана Исмаилова находится на корабле: «После того, как судно достигнет порта будут предприняты шаги для отправки тела Фармана Исмаилова в Азербайджан».
Глава МИД Турции отметил, что тело азербайджанского инженера Фармана Исмаилова находится на корабле: «После того, как судно достигнет порта будут предприняты шаги для отправки тела Фармана Исмаилова в Азербайджан».
М.Чавушоглу сказал, что будут приняты все необходимые меры для освобождения взятых в заложники морскими пиратами 15 человек: «С морскими пиратами, взявшими в заложники наших граждан, связь еще не налажена, они не сообщили свои требования».
Напомним, что 23 января на судно «Моцарт», принадлежащее турецкой компании, напали морские пираты у берегов Нигерии.
15 из находившихся на судне 19 человек были взяты в заложники, а один убит. Убит азербайджанский инженер Фарман Исмаилов.