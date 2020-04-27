Будет поднят вопрос о студентах-призывниках

«Большая часть обучающихся на последнем курсе студентов была на производственной практике. В связи с карантинным режимом практика была приостановлена».

Об этом во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в связи со сроком производственной практики могут пойти на ряд уступок: «Для этого рассматривается международный опыт, и в результате могут быть приняты некоторые решения».

Дж.Байрамов сказал, что очередной призыв на военную службу планируется в июле: «Некоторые студенты не смогли по тем или иным причинам завершить образование и в связи с этим перед правительством может быть поднят вопрос».(report)