Группа ветеранов труда и Карабахской войны, владеющие приватизационным чеками, направили поздравительное письмо и просьбу президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АЙНА, в поздравлении говорится:

«Многоуважаемый, господин президент! Его Превосходительство! Господин Побенодосный главнокомандующий!

Мы хотим с гордостью заявить, что победа, которую мы одержали спустя 30 лет под руководством Верховного главнокомандующего, президента Азербайджанской Республики над нашим коварным врагом своим железным кулаком, является самым прекрасным проявлением неизменной солидарности вас и народа Азербайджана. Именно по этой причине азербайджанский народ проявил солидарность и вновь избрал вас президентом с самым высоким результатом. Вы были единственным кандидатом и опорой нас — ветеранов, которые активно участвовали в этих выборах. Мы поздравляем вас, в том числе весь азербайджанский народ с этой успешной победой на выборах, с началом новой эпохи и от всего сердца желаем вам успехов.

Многоуважаемый господин Президент!

Мы всей душой верим, что изложенные ниже проблемы, с которыми сталкивается группа ветеранов труда и Карабахской войны, владеющие государственными приватизационными чеками, будут решены вами в эту новую эпоху, и мы обязаны довести до вашего внимания следующее:

Мы считаем, что вам уже много лет чиновниками-олигархами при помощи Рамиза Мехтиева не предоставляется полная и достоверная информация о государственных приватизационных чеках.

Как известно, государственные приватизационные чеки были выпущены по распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева для мирного перехода к капитализму. Однако в более поздний период чиновники-олигархи с помощью Рамиза Мехтиева нарушили политику общенационального лидера Гейдара Алиева, в том числе политику исторической и социальной справедливости нашего государства, законы и Конституцию, а также обязательства государства перед народом. На сегодняшний день права собственности сотен тысяч граждан на приватизационную долю в эквиваленте 20 000 долларов США и защищенную законом от инфляции, полностью отняты чиновниками в нарушение Конституции.

Мы считаем, что вам не предоставляется полная информация о нарушении прав и государственных обязанностей, данных народу Государством и Общенациональным лидером, а также о нарушении исторической политики социальной справедливости законами, действующими при предоставлении приватизационной доли — чеков. Несправедливый процесс приватизации, который проводится уже 13 лет с нарушением законов и Конституции, продолжает создавать серьезную напряженность между гражданами и чиновниками.

Раздел собственности, осуществленный в условиях исторической несправедливости, приватизация государственной собственности со стороны чиновников с ДЕНЬГАМИ создает большую опасность для всех инвесторов и чиновников в будущем. Это нежелательно в отношениях между гражданами и государством.

Политики, психологи, социологи, юристы, историки и верующие прекрасно осознают тяжёлые последствия несправедливости, связанной с распределением собственности. Данное беззаконие, противоречащее Конституции и международному праву, является серьёзным ударом по доверию инвесторов к нашей стране, а также по репутации нашей страны как демократического и правового государства в международном мире. Самое главное, что нарушение исторического принципа социальной справедливости закладывает основу для гражданского противостояния, что является самой большой проблемой нашей государственности.

Господин президент!

Мы просим, учтивая серьезность проблемы, поддержать Правду, Справедливость и Народ. Мы надеемся, что после этого обращения некоторые чиновники, пытающиеся перекрыть путь правде, отступят перед требованиями 40 000 семей, объединившихся в группу «Özəlləşdirmə Çekləri» в соцсети Facebook, а также представителей интеллигенции, политиков, депутатов и кандидатов в президенты, которые выразили чаяния этих людей.

Мы полагаем, что эти чиновники-олигархи прекрасно осознают всю серьезность фактов, о которых говорят в прессе и на телеканалах, и то, что их действия являются преступлением против нашей Государственности, Народа и политики исторической социальной справедливости общенационального лидера.

Господин президент! Пожалуйста, обратите внимание на нижеследующую информацию!

«Государственный приватизационный пай» регулируется Законом Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике», который впервые был принят в 1993 году. Статья 18-я этого Закона дает определение «приватизационного пая» и гласит:

Приватизационный пай является долей приватизируемой государственной собственности, безвозмездно передаваемой каждому гражданину Азербайджанской Республики;

Приватизационный пай выдается гражданам республики для создания равных стартовых условий участия в приватизации.

Опять же, в 4-м абзаце 3-го раздела 1-й Государственной программы, принятой в то же время по закону, подписанному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, под названием «Государственная приватизационная доля» отмечается:

Государственная приватизационная доля — безымянная (на предъявителя), с денежной оценкой, в бумажной форме, состоит из 4 (четырех) чеков. На момент выдачи он имеет ту же стоимость, что и чек, включенный в приватизационную долю.

В пункте 6 раздела 3 Первой Государственной программы по приватизации указано, что «номинальная стоимость каждого чека, включаемого в приватизационный пай, является материальным эквивалентом, защищенным от воздействия инфляции, и составляет 1/32 000 000 государственного имущества Азербайджанской Республики. (при этом в Законе отражено обязательство государства о том, что 15+50% средних и крупных предприятий будут приватизированы на основе чеков).

Как известно, срок обращения государственных приватизационных чеков ранее был установлен на 3 года утвержденной Законом Первой Государственной программой, затем продлен до 1 января 2011 года Второй Государственной программой, утвержденной Указом. Как видим, в этой ситуации принятый Законом срок обращения был продлен Указом.

В связи с этим возникает ОСНОВНОЙ вопрос: что бы произошло, если бы первоначальный трехлетний срок обращения государственных приватизационных чеков не был продлен Указом? Предположим, что государственные приватизационные чеки должны были быть выведены из обращения через три года в 1999 году. И здесь возникает вопрос: если срок обращения не продлили бы, то предоставили за это компенсацию?

Конечно, согласно этому законодательству, по истечении трехлетнего периода эти приватизационные чеки согласно статье 19 «Закона о приватизации» должны были быть вложены в Государственный инвестиционный фонд, дивиденды из которого должны предоставить гражданам. Однако, поскольку государство не выполнило свое позитивное обязательство и не создало инвестиционный фонд, права граждан были нарушены.

Помимо этого, согласно статье 18.4 Закона Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества» от 1993 года, «приватизационный пай хранится на специальном счете, открытом на имя каждого гражданина в соответствующем банке».

Предположим, что в тот период (в 1999 году) следуя этой норме, стоимость этих приватизационных паев была рассчитана и размещена в виде денег в банках. Возникает вопрос: если это было бы так, то какова была судьба этих денег?

Этот вопрос и ОБЕЩАНИЕ Гейдара Алиева НАРОДУ в Президентском дворце в 1995 году сами по себе еще раз подтверждают, что права собственности, подпадающие под долю приватизации, передаются государством гражданам безвозмездно и пожизненно. В соответствии с законами, действовавшими в то время, когда приватизационные чеки были предоставлены гражданам в качестве имущественной доли наследства — каждая из них имела защищенный от инфляции имущественный эквивалент. Та же стоимость и сегодня по закону составляет не менее 20 000 долларов.

Господин президент!

Если помните, у нашего государства не было по закону обязанности компенсировать деньги, оставшиеся от Советского союза в «сберкассах». Однако вы проявили благородство и распорядились, чтобы деньги были компенсированы государством.

Господин президент!

Государственные приватизационные чеки как и все ценные бумаги имеют определенные надписи, обладающие силой закона, но ни одно из этих положений не было соблюдено. На приватизационных чеках написано, что он «обеспечен государственной собственностью Азербайджанской Республики». На обороте приватизационных чеков написано, что «Государственный приватизационный чек – это часть приватизируемого государственного имущества, безвозмездно предоставляемая каждому гражданину Азербайджанской Республики».

Косвенно, эти надписи говорят о том, что чек является документом, подтверждающим права собственности гражданина.

Даже по закону, ради исторической социальной справедливости в самые бедные времена государства, приватизация 65% всей средней и крупной государственной собственности, подлежащей приватизации в качестве государственного обязательства, должна была осуществляться на основе приватизационных чеков, и по закону Инвесторы могли бы участвовать в приватизации, покупая чеки, принадлежащие гражданам, для участия в приватизации. А иностранные инвесторы могли покупать приватизационные чеки только после покупки опциона. По закону государство могло продать за НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА только 35% принадлежащих ему средних и крупных предприятий.

64 миллиона долларов США было заплачено в 1995 году — в самое бедное для государства время — только для того, чтобы НАПЕЧАТАТЬ 8 миллионов приватизационных акций (32 миллиона чеков) в качестве государственных ценных бумаг по указанию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Господин президент!

Здесь стоит вспомнить историческое выступление вашего покойного отца, общенационального лидера Гейдара Алиева от 7 марта 1995 года в президентском дворце:

«…Поэтому я вижу, что разногласия по этому поводу вполне естественны и трудно сказать однозначное мнение. Лично я не хочу этого говорить. Однако ясно одно: при приватизации у граждан должен быть свой пай, каждый гражданин должен получить свой пай и использовать его по своему усмотрению. Он либо будет владеть частью приватизированного предприятия, либо отдаст или продаст свой пай кому-то другому. Все это будет в будущих процессах. Но у гражданина должен быть пай. То есть эта приватизация продлится 10 лет, 15 лет, 20 лет. Итак, если мы сегодня верим, что государственная собственность будет приватизирована и люди получат оттуда свой пай, то когда же они получат этот пай? Получается, что кто-то получит свой пай сегодня, кто-то через год, а кто-то через 15 или 20 лет. Но как это будет определяться?».

Господин президент!

Мы даже помним, что ваш отец, общенациональный лидер Гейдар Алиев, обращаясь к общественности на Аз.ТВ, когда предоставлялись приватизационные чеки, советовал не продавать приватизационные паи, а использовать их не торопясь. Он говорил, что если одно предприятие дает небольшой дивиденд, то другое даст больше и будет баланс.

Депутаты, политики, юристы и интеллигенция, веря вам и нашему государству, говорили, что вскоре, в соответствии с политикой общенационального лидера, подписанными им законами и Конституцией, стоимость защищенного от инфляции имущественного приватизационного пая будет рассчитана по правилам, указанным в Законе, и приватизационные чеки будут либо возвращены в оборот, либо выплачена КОМПЕНСАЦИЯ за участие 100 тысяч семей в Великой Приватизации.

Более 10 ученых-правоведов, являющихся экспертами Конституционного Суда (КС), в 4 статьях, опубликованных в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии (ВАК), издающемуся под курацией президента, доказывают, что в соответствии с законодательными актами, действующими на момент выдачи приватизационных чеков, процесс приватизации, продолжающийся уже 13 лет, без выдачи компенсации противоречит государственной политике и является преступлением.

Господин президент!

19 декабря 2023 года Палата Конституционного Суда (КС) вынесла решение ОТКАЗАТЬ в рассмотрении некоторых правовых актов по приватизационным чекам, спустя 8 месяцев после нашего обращения.

Написание и аргументация в решении об отказе Палаты КС противоречат Конституции и Законам, помимо того, что ставят под сомнение Ваше Имя и нашу Государственность, также сводят на нет обязательства государства в прежних законах относительно приватизационных долей.

Господин президент!

Из антиконституционной и незаконной трактовки решения трех судей Палаты КС видно, что обязательства государства, содержащиеся в прежних законах, права собственности и равенства, предоставленные гражданам законом, пунктом 33.1 Закона о приватизации 2000 года, который действует и по сей день (не отменен ни одним законом до настоящего времени и поэтому не утратил силу), не приняв во внимание некоторые причины и указав, что он полностью отменен статьей 33.2, вопреки Конституции, законам и международному праву.

Сам Пленум КС установил, что законы, действовавшие на момент предоставления прав, должны считаться ОСНОВНЫМИ в спорных РЕШЕНИЯХ, касающихся прав, особенно прав собственности. Однако почему-то о нем забыли трое судей Конституционного суда, принявшие это решение.

Господин Президент, судьи Конституционного Суда неприкосновенны, однако есть проблемы, о которых Вам нужно знать.

Господин Президент, статья 13 Закона о Конституционном Суде гласит, что судьи Конституционного Суда приносят присягу выполнять свои полномочия с честью и совестью, защищать верховенство Конституции и решать стоящие перед ними вопросы справедливо. Согласно статье 23.1.7-1 этого Закона досрочное прекращение полномочий судьи Конституционного Суда возможно в случае совершения судьей Конституционного Суда деяния, порочащего имя, честь и достоинство судьи. Это ГЛАВНОЕ условие.

Господин Президент, мы узнали мнение более 50 юристов по поводу Заключения, написанного этими тремя юристами Конституционного Суда. Все они говорят только одно:

Такая аргументация в решении этих 3 судей Палаты КС абсурдна и неприемлема! Такое толкование закона является попранием закона, попранием Конституции и законов, игнорированием международного права и национальных ценностей. И самое главное – это означает противостоять исторической политике социальной справедливости государства и руководства страны.

Господин президент!

По какой причине судьи Конституционного суда подписали это решение? Как они смеют допускать такое беззаконие? Неужели Рамиз Мехтиев все еще может влиять на Конституционный суд? Эти вопросы нас очень волнуют.

Господин президент!

В стране нет ни одного юриста, который не знал бы следующего правового факта. Как мы знаем, в Конституционной жалобе основной вопрос был в том, под действие какого законодательства подпадает регулирование государственных приватизационных паев и государственных приватизационных чеков. Иными словами, регулирование государственных приватизационных паев и государственных приватизационных чеков, приобретение прав собственности граждан и регулирование процесса защиты этого права собственности законодательством, принятым на день их издания, является обязательным согласно требованиям 149-го и других статьей Конституции Азербайджанской Республики.

Согласно 7 пункту 149-й статьи Конституции «нормативные правовые акты, улучшающие правовое положение физических и юридических лиц, устраняющие или смягчающие их правовую ответственность, имеют обратную силу. Другие нормативные правовые акты обратной силы не имеют».

Так в чем же была основная цель Палаты КС, которая вынесла решение отказать, накануне президентских выборов? Чему служит принятое тремя юристами 19 декабря 2023 года решение об отказе в рассмотрении жалоб граждан, связанных с приватизационными чеками? Не означает ли это, что демократия, право, Конституция и законы, права человека в нашей стране постепенно нарушаются законодательными актами, начиная с мая 2000 года?

Эта несправедливость как по отношению к местному, так и по отношению к международному сообществу. Получается, что при своей предвзятой трактовке палату КС совершенно не беспокоит нарушение обязанностей и прав, предоставленных государством гражданам, нарушение Конституции, законов и международного права.

Все в стране, кроме трех юристов КС, знают, что согласно Конституции, законам, Гражданскому кодексу, а главное закону «О приватизации», закону о «Государственной программе приватизации» и Положению о государственных приватизационных чеках, действовавших на момент предоставления приватизационных чеков, взятые со стороны государства обязательства, считаются ГЛАВНЫМИ. Это доказывает, что некоторые юристы нынешнего КС игнорируют законы и поощряют нанесение вреда имиджу нашей страны как правового государства.

Господин президент!

Но они забывают, что все эти факты рано или поздно будут доведены до вас. Тогда государство применит свой железный кулак и внутри страны. Железный кулак, освободивший Карабах от врага, обрушится на головы чиновников, которые обманывают народ и государство, попирают права и скрывают правду.

Многоуважаемый господин президент!

Мы просим дать ответы на эти два вопроса.

Во-первых, вы издали распоряжение, согласно которому министры экономики, юстиции и финансов должны совместно подготовить проект нового закона о приватизации и внести его в Милли Меджлис в 2023 году. Будет ли в этом законопроекте специальное поручение по решению проблемы, связанной с государственными приватизационными чеками?

Если Вам будет представлен полный текст наших неоднократных Запросов и Жалоб, то просим вас ответить на один из наших вопросов. Трое судей Палаты КС приняли решение ОТКАЗАТЬ в расследовании нарушающих Конституцию правовых актов о приватизационных чеках. Насколько это решение соответствует нашей государственности, статусу правового государства, политике исторической справедливости, проводимой вашим отцом, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, нашей Конституции и Вашей политике?

Многоуважаемый господин президент!

Мы всем сердцем верим, что, если Вам будет представлен полный текст этого обращения, вы прикажете немедленно принять срочные меры и обеспечить ответы на наши вопросы. Мы поздравляем вас от имени сотен тысяч семей, которые не продали свои приватизационные чеки, и с нетерпением ЖДЕМ ВАШЕГО ОТВЕТА.

От имени группы «Özəlləşdirmə Çekləri», представителей интеллигенции, депутатов, политиков и шести кандидатов в президенты мы с уважением просим Вас обеспечить выполнение обещания государства, вашего отца, общенационального лидера Гейдара Алиева данное нашему народу.

Видеообращение УЧЕНЫХ-ЮРИСТОВ ВАК, ЭКСПЕРТОВ по конституционному и гражданскому праву:

https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133/

Автор: группа «Özəlləşdirmə Çekləri»