Будет что вспомнить

8 мая в Совете Безопасности ООН состоится обсуждение темы Второй мировой войны «с целью распространения правдивых фактов о европейском историческом прошлом в качестве основы для мирного и дружественного сосуществования народов». И в этой связи министры иностранных дел Украины и Эстонии Дмитрий Кулеба и Урмас Рейнсалу договорились объединить усилия в борьбе с распространением Россией искаженных исторических фактов.

«Стороны договорились прилагать усилия для противодействия распространению Россией искаженных исторических фактов, в том числе касательно годовщины окончания Второй мировой войны. Обсуждение в Совете безопасности ООН 8 мая темы Второй мировой войны имеет целью распространять правдивые факты о европейском историческом прошлом в качестве основы для мирного и дружественного сосуществования народов», — отмечается в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Урмас Рейнсалу заверил в неизменности поддержки Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил необходимость сохранить международное санкционное давление на Россию до полного выполнения Минских соглашений и деоккупации украинских территорий.

Кулеба в свою очередь поблагодарил за поддержку Эстонией позиций и интересов Украины в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах и выразил надежду на эффективное взаимодействие во время эстонского председательства в СБ ООН в мае 2020-го.

Дело в том, что Эстония избрана непостоянным членом СБ ООН на период 2020-2021 и председательствует в СБ ООН в мае 2020-го.

И, по всей видимости, 8 мая в Совбезе ожидается жесткий обмен аргументами с Москвой. Уже сейчас все телеканалы России полны пропагандистских передач и фильмов о той войне. Ведь близится дата победы коалиции над гитлеровской Германией – 75 лет. Той победы, результаты которой Кремль десятилетиями, вопреки всем фактам пытается приписать одному лишь только Советскому Союзу. Можно представить себе, что попытаются утверждать в очередной раз посланцы Кремля. Наверняка не забудут повторить, что «ценой миллионов жизней советских граждан» досталась им эта победа. Но как бы забудут добавить, что цены этой могло бы и вообще не быть, если бы в 30-е годы Сталин не дружил с Гитлером, не обучал его летчиков в советских академиях, не показывал его однопартийцам лагеря ГУЛАГа, опыт которых нацисты применили при возведении своих концентрационных лагерей. В начале пути тираны поддерживали друг друга, но делиться конечной ролью захватчика и властелина мира никто из них не хотел. Вот почему они и сцепились в конце концов, и жертвой именно этой зверской схватки стали миллионы человеческих жизней. И ничего хорошего и славного в этом, конечно, нет. Одна лишь трагедия.

Конечно же, на тематическом обсуждении в Совете Безопасности представители Эстонии и Украины смогут привести достаточно задокументированных фактов, чтобы опровергнуть ложь, придуманную еще советскими псевдоисториками. Причем, легко смогут сделать это даже на примере истории одних только своих стран. Например, напомнив о такой бесславной странице этой войны, как соучастие сталинского СССР в дележе Европы вместе с Гитлером. Спустя лишь полмесяца с начала Второй мировой, Красная армия по приказу Сталина оккупировала восточную часть Польши, и включила их в состав Беларуси и Украины. А спустя еще немного времени, с согласия того же Гитлера, СССР ввел войска в три независимые страны Балтии, среди которых была и Эстония. Тут же было заявлено, что это они сами возжаждали объявить у себя социализм и попроситься в состав СССР. И потянулись эшелоны в Сибирь – с эстонцами, латышами и литовцами, не поддержавшими эти изменения.

И таких позорных и кровавых фактов, которые можно предъявить нынешнему руководству РФ, испытывающему пиетет перед убийцей Сталиным, пруд пруди.