12 марта в кинотеатре Park Cin ema Metropark состоится показ к онцерта BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL, сообщает #.

BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL – уникальное шоу, где BTS и АРМИ станцуют вместе в формате LIVE.

BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – это новейшая серия концертов мирового тура поп-иконы XXI века BTS, включающая самые мощные выступления и лучшие хиты за всю невероятную карьеру группы. Предыдущее шоу в Лос-Анджелесе посмотрели около 813 000 человек во время четырёх аншлаговых концертов, что делает их одними из самых успешных в 2021 году.

Не пропустите BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL: RM, Джин, Шуга, Джей Хоуп, Чимин, Ви и Чон Чонгук встретятся с вами на большом экране только в субботу, 12 марта.