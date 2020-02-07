БТА предупредило перевозчиков в связи с погодными условиями

В связи с ожидаемой резкой сменой погодных условий, учитывая вероятность гололеда на дорогах, Бакинское транспортное агентство (БТА) предупредило физических и юридических лиц, занимающихся пассажироперевозками на административной территории столицы.

Как сообщает Агентство, перевозчикам были даны соответствующие рекомендации.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам дорожного движения.

«В целом, в предстоящие снежные и морозные дни будет более целесообразно пользоваться общественным транспортом. Просим пассажиров быть предельно внимательными во время ожидания автобусов в остановочных павильонах. Не садиться и не сходить с автобусов вне остановок. Эти правила должны соблюдаться также на территории Центров транспортного обмена», — сказали в Агентстве.(trend)