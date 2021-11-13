Суд прекратил многолетнее опекунство над певицей Бритни Спирс. Об этом, как передает Газета.Ру, сообщает TMZ, ведущий онлайн-трансляцию из зала суда.

Сообщается, что решение вступает в силу немедленно.

«Поверенный Бритни Мэтью Розенгарт только что прибыл в здание суда… он широко улыбнулся и был встречен аплодисментами сторонников Бритни», — пишет издание.

В начале ноября отец Бритни Спирс Джеймс потребовал немедленно прекратить его опеку над певицей. Адвокаты Спирса заявили, что их подзащитный любит и поддерживает свою дочь.

Джейми Спирс был опекуном Бритни с 2008 года после ее нервного срыва. В 2021 году суд освободил Бритни Спирс из-под опеки отца, однако пока официальное решение об опеке не вынесено. Вокруг судебного процесса развернулся масштабный скандал: свидетели и сама Бритни утверждают, что Спирс максимально ограничивал свободу звезды, определял ее круг общения, не давал завести детей и отслеживал переписку.