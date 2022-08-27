Британским организациям сказали укрепить их киберзащиту, чтобы подготовиться к длительному периоду повышенной угрозы из-за войны в Украине.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Sky News.
Национальный центр кибербезопасности (NCSC) опубликовал руководство вместе с советами, которые помогут компаниям усилить защиту.
«С самого начала конфликта в Украине мы просили организации укрепить их киберзащиту, чтобы помочь сохранить безопасность Великобритании, и многие это сделали», — сказал Пол Мэддинсон, директор NCSC по национальной устойчивости и стратегии.
«Но теперь ясно, что мы работаем на долгосрочной перспективе, и жизненно важно, чтобы организации поддерживали своих сотрудников в этот тяжелый период повышенной киберугрозы», — добавил он.
В своей последней оценке NCSC также призвал компании «не снижать бдительность» и подготовиться к долгосрочной стойкости.
Как сообщалось, федеральная служба защиты конституции Германии ожидает усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы.