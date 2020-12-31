Британский парламент одобрил соглашение о свободной торговле с ЕС

Британский парламент одобрил соглашение о свободной торговле с Европейским союзом (ЕС).

В поддержку законопроекта о соглашении с ЕС выступили 521 член Палаты общин, против — 73.

Палата лордов одобрила законопроект после длительных переговоров, длившихся до ночи.

Вслед за лидерами Евросоюза документ и подписал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Подписывая это соглашение, мы реализуем желание британского народа жить по своим законам, принятым парламентом в соответствии с его волеизъявлением», — написал Джонсон в Twitter.

Соглашение вступит в силу после утверждения королевой Елизаветой II. Документ предусматривает продолжение торговли между сторонами без тарифов и квот с 1 января 2021 года.

Лондон официально покинул ЕС 31 января 2020 года.

Решение о выходе Великобритании из Европейского Союза (Brexit) было принято в июне 2016 года на референдуме. В поддержку документа высказались 52 процента проголосовавших избирателей, против — 48 процентов британцев.