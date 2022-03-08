Премьер-министр Великобритании 8 марта, выступая в нижней палате британского парламента – Палате общин – заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, который выступал перед ним, «тронул сердца всех присутствующих», сообщает ВВС.

«Никогда раньше, за все века нашей парламентской демократии, Палата общин не слышала такого выступления. В великой европейской столице, находящейся сейчас под прицелом российских орудий, президент Владимир Зеленский твердо стоит на страже демократии и свободы», – сказал Джонсон.

Украинцы, которые защищают свои дома, вдохновляют миллионы людей своим мужеством и преданностью, подчеркнул он.

«И я думаю, что сегодня одним из самых гордых слов в свободном мире является: «Я – українець» – «I am a Ukrainian», – добавил он.

Зеленский выступал перед Палатой общин по видеосвязи, он говорил о войне, которую начала Россия и российской агрессии, которой противостоит Украина, о жертвах среди мирного населения и разрушениях в результате бомбардировок Россией и частично повторил знаменитую речь Уинстона Черчилля от 1940 года, которая получила название «Мы будем сражаться на пляжах».

«Усиливайте санкции против государства-террориста. Признайте его наконец государством-террористом. Найдите способ сделать безопасным наше украинское небо. Сделайте то, что вы можете. То, что вам нужно. К чему обязывает величие вашего государства и вашего народа. Слава великой Украине! Слава Великобритании!» – обратился он к депутатам Палаты общин в финале выступления. Палата аплодировала ему стоя, а британские СМИ назвали выступление историческим.