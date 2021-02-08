Британский министр: Призываем подписать Стамбульскую конвенцию

“Между народами, культурами и образованием Соединенного Королевства и Азербайджана существуют прочные связи”.

Об этом заявила в пресс-релизе посетившая Азербайджан государственный министр Великобритании Венди Мортон.

Она отметила, что рада лично увидеть здесь в школе традиционных искусств принца Уэльского богатое культурное наследие Азербайджана: “Я также посетила женский приют, который проделал значительную работу по защите женщин и девочек от бытового насилия.

Кроме того, у меня была возможность встретиться с вдохновляющими азербайджанскими женщинами-лидерами, которые проделали важную работу по продвижению гендерного равенства.

Как государственный министр Соединенного Королевства по европейскому соседству, я буду тесно сотрудничать с правительством Азербайджана в этой области.

Женщины могут играть важную роль в установлении прочного и долгосрочного мира. В тех случаях, когда женщины находятся за столом переговоров, существует большая вероятность того, что мирное соглашение будет реализовано и будет устойчивым.

Вооруженный конфликт всегда оказывает пропорциональное влияние на женщин и девочек, и поэтому принятие правительством Азербайджана Национального плана действий по вопросам женщин, мира и безопасности имеет особое значение.

Великобритания является одной из ведущих стран, поощряющих права женщин и девочек и гендерное равенство, мы призываем Азербайджан подписать Стамбульскую конвенцию, которая защитит женщин от насилия в семье”.