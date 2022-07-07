Британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис ушел в отставку, сославшись на этические соображения, на фоне острого политического кризиса, в котором оказалось правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

«Достойное и ответственное правительство основывается на честности, целостности и взаимном уважении; это предмет моего глубокого личного сожаления, что я должен покинуть правительство, так как больше не верю, что эти ценности уважаются», — написал министр в четверг в Twitter, добавив, что направил письмо об отставке премьер-министру.

Льюис стал четвертым министром, ушедшим в отставку с вечера вторника. Если же учитывать всех заместителей министра, помощников и торговых представителей за рубежом, то число членов правящей Консервативной партии, покинувших команду Джонсона, превысило 45.