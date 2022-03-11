Британский миллиардер Ник Кэнди заявил, что продолжает рассматривать покупку лондонского «Челси», несмотря на санкции в отношении нынешнего владельца клуба Романа Абрамовича.

По данным британских СМИ, несмотря на ограничения, сделка по продаже футбольного клуба все еще может состояться, но при определенных условиях.

«Мы изучаем детали, и мы все еще заинтересованы в том, чтобы озвучить свое предложение. Очевидно, что это время большой неопределенности для всех фанатов «Челси», — приводит слова представителя Кэнди Sportsmail.