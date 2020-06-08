Британский депутат обвинил Германию в предательстве ЕС из-за российского газа

Британский депутат Дэниел Кавчински утверждает, что Германия предала Европу из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток – 2», передает Zerkalo.Az со ссылкой на Газета.ру.

При этом Кавчински заявил, что не может определить масштабы предательства члена альянса НАТО. По его мнению, ФРГ попала под влияние РФ и начала якобы привязывать свою промышленную мощь к российской энергетической сети. «Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот трубопровод», — добавил парламентарий.

Кавчински призвал усилить американский режим санкций и убедиться, что строительство «Северного потока — 2» никогда не будет завершено. Депутат признался, что обсуждал с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном вопрос санкций против российского газопровода, однако в правительстве ответили, что ограничительные меры в переходный период в одностороннем порядке невозможны и страна должна следовать санкционному режиму Брюсселя.