Британский депутат обвинил Германию в предательстве ЕС из-за российского газа

Британский депутат Дэниел Кавчински утверждает, что Германия предала Европу из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток – 2», передает Zerkalo.Az со ссылкой на Газета.ру.

При этом Кавчински заявил, что не может определить масштабы предательства члена альянса НАТО. По его мнению, ФРГ попала под влияние РФ и начала якобы привязывать свою промышленную мощь к российской энергетической сети. «Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот трубопровод», — добавил парламентарий.

Кавчински призвал усилить американский режим санкций и убедиться, что строительство «Северного потока — 2» никогда не будет завершено. Депутат признался, что обсуждал с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном вопрос санкций против российского газопровода, однако в правительстве ответили, что ограничительные меры в переходный период в одностороннем порядке невозможны и страна должна следовать санкционному режиму Брюсселя.

| 2020-06-08T13:08:38+04:00 8 июня 2020, 15:14|12345 (Пока оценок нет)
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