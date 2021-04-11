Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа: он много читал, звонил любимым и настаивал на том, что со всем справится сам; в последние минуты он был не один — Елизавета II была рядом.
В ночь на пятницу состояние принца начало ухудшаться. Любые разговоры о том, чтобы отправить 99-летнего Филиппа обратно в больницу, быстро пресекла королева, говорят источники издания Telegraph.
«Он провел большую часть из тех четырех недель, что находился в больнице, пытаясь вернуться домой. Они прооперировали его сердце, чтобы попытаться дать ему чуть больше времени, может быть, с расчетом на его 100-летний юбилей. Но его не это волновало. Он просто хотел вернуться в свою кровать. Он ни за что не хотел умирать в больнице», — рассказывает источник.
Смерть Филиппа стала неожиданностью, даже несмотря на то, что он был болен, рассказывают при дворе: «Я думаю, что было некое ощущение, что Железный Герцог не остановится и продержится до юбилея».