Характеристики российской баллистической ракеты «Сармат» и ее способность маневрировать не позволяют существующим у стран НАТО системам противоракетной обороны перехватить ее. Об этом в колонке для британского таблоида The Sun пишет журналист Уилл.

По его словам, российские войска готовятся к принятию новых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат». При этом Москва собирается увеличить количество испытаний ракет с возможностью разместить ядерные боеголовки.

Стюарт назвал главную угрозу от «Сармата» в том, что ракета может следовать по непредсказуемой траектории. МБР абсолютно во всех случаях сможет обходить системы противоракетной обороны, в результате чего силы НАТО становятся беззащитными перед российским оружием. Мощности одной боеголовки хватит для того, чтобы с легкостью уничтожить Великобританию, заключил журналист. (Газета.ру)