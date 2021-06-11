Ряд британских СМИ в четверг подверг критике президента США Джо Байдена, который неправильно произнес аббревиатуру RAF, обозначающую Королевские Военно-воздушные силы Великобритании. Глава государства выступал в среду перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл, расположенной в английском графстве Саффолк, по прибытии с визитом в Великобританию.

Говоря о создании после Второй мировой войны «самого сильного в мировой истории военно-политического союза» между США и Великобританией, 78-летний Байден вместо традиционной аббревиатуры RAF использовал RFA.

Ряд британских СМИ выступил с критикой президента за эту ошибку. Так, газета Daily Express назвала эти слова президента «серьезной и постыдной оплошностью». Она указала на «непростительный старт» первой зарубежной поездки Байдена в качестве американского президента, который допустил «грубую оплошность во время выступления перед военнослужащими на базе Милденхолл».

В свою очередь, газета Daily Mail напоминает, что перед этой «досадной оплошностью» главы Белого дома предостерегла первая леди Джилл Байден. «Джо, будь внимательнее!» — сказала она мужу незадолго до начала его выступления. Издание напомнило, что американский лидер «известен тем, что во время выступлений или ответов на вопросы допускает ошибки, путается или даже отвлекается».