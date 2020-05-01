Британские эксперты рассказали, кто чаще умирает от коронавируса

Число смертельных случаев из-за коронавируса нового типа в Британии может значительно отличаться в зависимости от этнической принадлежности пациентов, самый высокий уровень летальности зафиксирован среди чернокожих выходцев из стран Карибского региона, заключили эксперты британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS).
«Число летальных случаев в больницах на душу населения в связи с COVID-19 больше всего среди чернокожего населения, выходцев из стран Карибского бассейна», — говорится в отчете, составленном по результатам исследования. При этом также указано, что уровень летальности среди этой группы в три раза выше, чем среди белого населения Великобритании.
Кроме того, уровень летальности среди других групп чернокожего населения превышает средний показатель в стране в два раза.(ТАСС)