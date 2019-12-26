Британские дипломаты по всему миру пересядут на электромобили

Британские дипломаты пересядут на электрические автомобили ради заботы об окружающей среде. Как информировали в четверг в МИД Соединенного Королевства, замена автопарка станет частью программы по превращению дипломатической службы в одну из самых экологичных в мире.

В общей сложности электрические кроссоверы Jaguar I-Pace будут направлены в 30 диппредставительств Великобритании по всему миру — от Монреаля и Рио-де-Жанейро до европейских столиц, Абу-Даби и Сиднея. Среди городов, в которые к апрелю 2020 года будут направлены дипломатические электрокары и где будут оборудованы пункты быстрой зарядки, числится и российская столица.

Согласно опубликованным в четверг планам, к 2022 году МИД намерен иметь в своем автопарке 25% автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа, а к 2030 году — довести их количество до 100%.

Помимо этого, британский МИД намерен установить солнечные панели на крышах своих диппредставительств, а также полностью оказаться от использования пластиковых стаканчиков.

«Я хочу, чтобы мы стали самой «зеленой» дипломатической службой в мире. Переход от бензиновых на полностью электрические автомобили поможет нам достичь этой цели», — приводятся в распространенном коммюнике МИД слова заместителя главы ведомства Саймона Макдональда.(ТАСС)
| 2019-12-26T10:03:25+00:00 26 декабря 2019, 10:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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