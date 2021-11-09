Владимир Путин одобрил действия Александра Лукашенко, спровоцировавшего миграционный кризис на границе ЕС, пишет британское издание The Telegraph.

По мнению экспертов издания, российский лидер постоянно использует так называемые «гибридные войны» для противостояния с западными странами. Путин прекрасно понимает, на какие рычаги нужно надавить, чтобы дестабилизировать обстановку в Европе, полагают авторы статьи.

«Вместо того чтобы нападать на врагов напрямую, Путин использует мигрантов из Ирака, которые через Беларусь направляются в богатые страны ЕС, такие как Германия. Использовать тысячи отчаявшихся мигрантов, чтобы вбить клин между странами ЕС, — это новая низость», — говорится в материале.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в хоте телефонного разговора обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе, в частности, жесткие действия властей Польши по отношению к мирным людям.

Накануне в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния мигрантов сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.