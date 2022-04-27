Украина контролирует большую часть своего воздушного пространства

Как передает УНИАН, об этом говорится в опубликованном во вторник обзоре разведки Минобороны Британии.

Сообщается, что Россия не смогла полностью уничтожить противовоздушную оборону Украины и ВВС Украины, поэтому Украина продолжает держать под риском российские авиасредства.

Отмечается, что активность России в воздухе направлена, в первую очередь, на юг и восток Украины, чтобы поддержать сухопутные силы, а выход России на север и запад Украины сильно ограничен.

В информации подчеркивается, что Россия продолжает наносить удары по военным средствам Украины и инфраструктуру логистики внутри страны.

«Большинство авиаударов России по Мариуполю, вероятно, наносятся с использованием управляемых бомб», — говорится в обзоре Минобороны Британии.