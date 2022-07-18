Россия использует частную военную компанию «Вагнер» для усиления сил на передовой и для уменьшения потерь.

Об этом говорится в обзоре военной разведки, обнародованного Министерством обороны Великобритании.

Сообщается, что «Вагнер» сыграл центральную роль в последних боях, включая захват Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе большие потери.

«Вагнер» снижает стандарты набора, берет на работу осужденных и лиц, ранее включенных в «черные списки». Для новобранцев проводится очень ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на будущую оперативную эффективность группы, уменьшит ее способность как поддержки российских сил», — говорится в сводке британской разведки. (Украинская правда)