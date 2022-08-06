По оценкам британской разведки, в ближайшее время начнется новая фаза войны, основной фронт которой протяженностью около 350 км будет на юге.

Как сообщает «Европейская правда», об этом идет речь в обзоре о войне в Украине за 6 августа.

«Российские войска почти точно накапливаются на юге, ожидая либо контрнаступления Украины, либо готовясь к наступлению. Длинные конвои российских военных грузовиков, танков, артиллерии и прочего продолжают двигаться с Донбасса на юго-запад», — отмечают в нем.

Есть сообщения о переброске сил из оккупированных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России через Крымский мост в Крым.

«В Крым переместили БТГ численностью 800-1000 человек, их, скорее всего, задействуют для усиления российской группировки на Херсонщине. 2 августа в Крым перебросили новую БТГ, их также перебрасывают с восточной группировки сил и с высокой вероятностью отправят в Херсонскую область», — сообщает британская разведка.

Украинские военные, рассказывают в обзоре, продолжают бить по тылам противника, выбирая целями мосты, склады боеприпасов и железнодорожные узлы на оккупированном юге. Учитывая стратегическую важность железнодорожной ветви, соединяющей оккупированный Крым с югом, действия по созданию всех возможных проблем для нее вероятно преследуют цель усложнить для России логистику южной группировки войск.

«Война России против Украины вскоре войдет в новую фазу. Самые интенсивные боевые действия сместятся на фронт протяженностью около 350 км — от Запорожья до Херсона», — заключает разведка.