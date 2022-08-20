Разведка Великобритании считает, что в ближайшие месяцы инициатива на фронте перейдет к той стороне, которая сможет создать надежную и целенаправленную силу для наступательных операций.

Об этом говорится в разведывательном обзоре, опубликованном британским минобороны в субботу, сообщает «Европейская правда».

В сообщении отмечается, что на прошлой неделе произошли лишь минимальные изменения в территориальном контроле вдоль линии фронта.

На Донбассе после небольших наступлений с начала августа российские войска подошли к окрестностям города Бахмут, но еще не прорвались в населенный пункт.