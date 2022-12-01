Британская армия испытала навигационную систему Footprint израильской компании Rafael в условиях отсутствия доступа к GPS. Об этом сообщает The Defence Post.

Солдаты использовали Footprint для определения местоположения под землей и на открытой местности.

Модули системы были подключены к системе управления войсками, что позволяло контролировать местоположение пехотинцев в любом месте на территории проведения операции независимо от наличия сигнала GPS.

Аналогичные системы Rafael Армии обороны Израиля, контракт на поставку был подписана в начале 2022 года, отмечает издание.

Footprint будет интегрирована в существующую израильскую систему связи и управления боем, что позволит высшему командованию отслеживать точное местонахождение солдат.