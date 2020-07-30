Британия: за сутки число зараженных увеличилось на 763

Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 763.

Как передает РИА Новости, об этом говоритсясообщении минздрава страны.

Общее число заболевших составило 301 455.

Накануне прирост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 581.

Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены. Исходя из прежних данных, на данный момент зарегистрировано почти 46 тысяч смертей от COVID-19.