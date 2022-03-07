Великобритания выделит дополнительные $100 млн помощи для поддержки экономики Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

«Великобритания выделяет дополнительные $100 млн непосредственно в государственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, вызванного неспровоцированным и незаконным вторжением России», – говорится в сообщении.

Эти средства могут быть использованы для поддержки заработной платы в государственном секторе, что позволит продолжать работу важнейших государственных функций, а также для поддержки сферы социальной защиты и выплаты пенсий для украинского народа. Средства будут предоставлены через Всемирный банк.

Правительство Великобритании призывает других доноров объединить свои ресурсы для обеспечения эффективной и быстрой поддержки правительства и народа Украины.