Великобритания рассматривает Турцию как возможного гаранта любой сделки по вывозу морским путем зерна с Украины через одесский порт. Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес, передает Euronews.

По данным телеканала, Уоллес обсудит вопрос вывоза украинского зерна во время официального визита на Украину, намеченного на следующую неделю.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поддерживает усилия Турции, направленные на осуществление вывоза зерна с портов Украины.

По словам Столтенберга, в ходе последнего разговора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал ему, что предпримет активные усилия для достижения договоренности по вывозу украинского зерна.

Генсек НАТО выразил надежду на то, что усилия турецкой стороны увенчаются успехом.