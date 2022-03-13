Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет 14-15 марта саммит с участием девяти стран Северной Европы, которые входят в состав Объединенных экспедиционных сил, для обсуждения общих угроз в сфере безопасности.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Отмечается, что стороны обсудят «кризис в Украине», а также «долгосрочную энергетическую безопасность» и способы «оказания помощи Украине при восстановлении после войны». Кроме того, планируется поднять вопрос о кибербезопасности и мерах реагирования на «угрозы со стороны России на земле, в небе и в Северном и Балтийском морях».