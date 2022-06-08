Правительство Великобритании пообещало Украине поставить высокотехнологичные ракеты Brimstone для деблокирования украинских портов.

Как передает ТАСС, об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph.

Подчеркивается, что с помощью поставок противокорабельных средств британские власти надеются разрешить ситуацию с вывозом украинского зерна. Посол Украины в Турции Василий Боднар во вторник заявил, что Киев будет согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае передачи ему «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих государств. На прошлой неделе глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс утверждала, что война России против Украины серьезным образом влияет на ситуацию в области продовольственной безопасности во всем мире.