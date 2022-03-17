Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Вооруженным силам Украины высокоскоростных переносных зенитно-ракетных комплексов STARStreak.

Как передает УНИАН, об этом сообщает BBC.

«Мы их поставляем. Они отправятся на театр военных действий», — сказал Уоллес.

При этом, Уоллес не уточнил количество переданных STARStreak.

По его словам, Британия уже поставила Украине 3 615 единиц противотанкового оружия, а также вскоре поставит небольшую партию противотанковых ракет Javelin.

Отметим, что Starstreak — британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника.

Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса «земля-воздух» малой дальности. ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 5 км.