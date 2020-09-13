Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа «Спектр-УФ», заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, британская сторона поставила России «образцы летных изделий — блоки электроники для приемника излучения».

«Ранее с их поставкой были проблемы санкционного характера, из-за чего пришлось менять дизайн инструментов, чтобы использовать только разрешенные к поставкам компоненты», — сказал Сачков.

Он также отметил, что в соответствии с действующим контрактом, поставка всей аппаратуры должна быть завершена в 2022 году.