Британия может вдвое сократить число закупаемых у США истребителей F-35

Великобритания может более чем вдвое сократить число закупаемых у США истребителей F-35 Lightning II по сравнению с первоначальными планами. Об этом сообщает в среду газета The Times со ссылкой на информированные источники, знакомые с готовящимися планами по пересмотру британской национальной стратегии в области обороны и внешней политики.

Первоначально речь шла о закупке за океаном 138 таких самолетов для новейших авианосцев ВМС Queen Elizabeth и Prince of Wales. До настоящего времени с Вашингтоном согласовано приобретение до 2025 года 48 этих истребителей на сумму £9,1 млрд ($11,9 млрд). Осуществление же более широких планов закупки, разработанных в 2015 году, по словам источников в британском оборонном ведомстве, «представляется маловероятным».

Для приобретения подобного числа F-35 Lightning II Лондону придется «разом сократить расходы на другие оборонные нужды и направить все средства ВВС», приводит издание слова представителя информационного бюллетеня Defense Analysis Фрэнсиса Тусы. Тем более, что «затраты на поддержку F-35 огромны, а коэффициент эксплуатационной готовности истребителя оставляет желать лучшего из-за времени ожидания запасных частей», добавил он.(ТАСС)