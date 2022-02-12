Великобритания эвакуирует сотрудников посольства из Киева, сообщает Sky News.

Гражданам рекомендовали воздерживаться от любых поездок в Украину, а тем, кто уже находится там, посоветовали уезжать, «пока они могут» и пока «доступны коммерческие средства». «В связи с этой возросшей угрозой» Форин-офис принял решение о дальнейшем выводе сотрудников посольства из Киева. В ведомстве уточнили, что посольство в Киеве останется открытым, но не сможет оказать личную консульскую помощь.

11 февраля МИД Норвегии призвал своих граждан покинуть Украину «в связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией». Власти Южной Кореи решили запретить своим гражданам поездки в Украину с 13 февраля и также призвали граждан покинуть страну в срочном порядке. Дипломаты напомнили, что за нарушение предписания южнокорейским законодательством предусмотрено наказание. По информации Сеула, на территории Украины находятся более 340 граждан Республики Корея, в том числе сотрудников посольства, и правительство готово обеспечить их безопасную эвакуацию.

До этого эвакуацию семей дипломатов из Киева начал Израиль, власти Нидерландов и Латвии порекомендовали своим гражданам уезжать из Украины.

Эти сообщения стали появляться после того, как президент США Джо Байден в интервью NBC призвал американцев покинуть Украину «прямо сейчас». (Газета.Ру)