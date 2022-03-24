В Баку с 30 марта по 3 апреля пройдет Фестиваль бразильского кино.

Как сообщили # в Министерстве культуры Азербайджана, фестиваль состоится в рамках программы мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бразилией.

Кинопоказы пройдут в киноцентре «Низами». Киноманам покажут 4 художественных фильма и одну документальную ленту. Фестиваль откроется показом фильма «10 секунд на победу» о судьбе бразильского боксера Эдера Жофре, двукратного чемпиона мира в двух разных весовых категориях в 60-х и 70-х годах и по сей день считающегося одним из 10 лучших бойцов всех времен.

Повтор картины на экране в «Низами» состоится 3 апреля.

1 апреля зрителям представят фильм «Эби — звезда Бразилии». Героиня фильма — Эби Камарго – ведущая, ставшая символом бразильского телевидения.

В 80-ые годы, в переходный период между военной диктатурой и демократией, 60-летняя Эби решается начать независимую телекарьеру. Невзирая на мужской шовинизм, ревнивого мужа и недовольство бывших влиятельных начальников, она предстанет перед аудиторией как экстраординарная ведущая, способная преодолеть любой личный или профессиональный кризис.

В последующие дни будут представлены такие ленты, как «Дари воспоминания каждому — Доривал Каимми», «Симонал» и «Все песни о любви». Фестивальные сеансы стартуют ежедневно в 19.00 и свободны для всех желающих.