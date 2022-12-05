На чемпионате мира 2022 года в Катаре определился ещё один участник четвертьфинала. Им стала команда Бразилии, которая не испытала особых проблем в матче с Южной Кореей.

Как сообщает ТАСС, встреча проходила на стадионе «974» в Дохе. Матч закончился со счётом 4:1.

Уже в первом тайме бразильцы забили четыре мяча. На 7-й минуте Винисиус Жуниор открыл счёт. На 13-й минуте Неймар реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.

Далее счёт до крупного довёл Ришарлисон. А в концовке первого тайма Лукас Пакета забил четвёртый мяч.

После перерыва корейцам удалось размочить счёт. Красивый мяч забил Сын Хо Бэк.

Сборная Бразилии теперь в четвертьфинале встретится с командой Хорватии.