Братья-мусульмане вновь начали заигрывать с армянами

В азербайджано-иранских отношениях еще не стих скандал по поводу видеоролика с иранскими грузовиками в оккупированном Ханкенди, как посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури в эфире Общественного телевидения допустил провокационные заявления в адрес Азербайджана. Так, отвечая на вопрос ведущего, относительно того, что посол Ирана в Азербайджане иногда делает заявления, которые отличаются от официальной позиции Ирана, и какова официальная позиция Ирана, Зохури заявил, что позиция Ирана по вопросу нагорно-карабахского конфликта всегда выражалась, и в этой позиции не произошло никаких изменений.

«И если есть люди, которые выражают другие мнения, это не официальные точки зрения правительства, сбалансированная позиция, которую изначально занял Иран, осталась неизменной. Любое изменение позиции было бы представлено через пресс-секретаря МИД Ирана, чего не было сделано», — отметил посол.

В этом заявлении проявляется двуличие Ирана. Эта страна, признавая факт оккупации азербайджанских территорий Арменией в рамках резолюций Организации Исламской Конференции, в то же время эту позицию не излагает в собственных своих заявлениях по данной проблеме и, судя по материалам армянских СМИ, признает территориальную целостность Азербайджана без Нагорно-Карабахского региона.

В прошлом году армянскую пропаганду не на шутку встревожили слова начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммеда Хосейна Багери, сказанные им в ходе визита в Баку, о том, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

В связи с этим начальник управления по оборонной политике Минобороны Армении Левон Айвазян встретился с военным атташе посольства Ирана в Ереване Махди Ведждани, с которым обсудил визит Багери в Баку. Ведждани заверил армянского чиновника, что «официальная позиция Ирана по карабахскому вопросу не претерпела никаких изменений».

«Военный атташе подтвердил сбалансированную позицию Ирана по карабахскому урегулированию и отметил, что она не претерпела никаких изменений, а информация и комментарии в СМИ искажают официальную позицию Тегерана», — говорилось в сообщении Минобороны Армении.

Из этого сообщения напрашивается вывод, что в кулуарных беседах с властями Армении иранские чиновники де-факто признают «НКР», созданное на оккупированных территориях Азербайджана.

Позиция Ирана к Азербайджану с момента восстановления последним своей независимости заключалась в максимальном ослаблении страны, так как сильный и развитый Азербайджан несет угрозу режиму муллократов. Поэтому в качестве средства, тормозящего развитие Азербайджана, муллократам выгодно замораживание нагорно-карабахского конфликта и негласная поддержка притязаний Армении.

А в Азербайджане иранские дипломаты повсеместно распространяют байку о том, что во время Карабахской войны граждане Ирана воевали с армянскими оккупантами вместе с азербайджанцами, хотя имеющиеся факты говорят об обратном. Так, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в январе текущего года, ряд армянских экспертов отметили роль убитого в Карабахской войне.

В частности, иранист Гарик Мисакян отметил, что «Сулеймани всячески мешал азербайджанцам и оказывал поддержку армянам, с целью помешать осуществлению планов пантюркистов по карабахскому вопросу».

А бывший командующий внутренними войсками МВД Азербайджана Фахмин Гаджиев заявил о том, что во время Карабахской войны Сулеймани работал над передачей армянской стороне разведывательной информации из зоны военных действий. Эти детали и раскрывают двуличие Ирана.

Естественно подобное не проходит мимо внимания властей Азербайджана, чью бдительность хочет усыпить посол Ирана своими заявлениями по Карабаху, в то время как его коллега в Ереване заигрывает с оккупантами. Не стоит забывать, что у палки есть два конца и в один прекрасный день подобное отношение Ирана к Азербайджану может аукнуться и по самому Тегерану.